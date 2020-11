Covid: ecco risoluzione maggioranza Senato su comunicazioni Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione di maggioranza di palazzo Madama a firma Andrea Marcucci (Pd), Ettore Licheri (M5s), Loredana De Petris (Leu), Davide Faraone (Iv) e Dieter Steger (Autonomie) impegna altresì il governo a "potenziare gli strumenti atti a consentire la diagnosi ed il trattamento precoce della patologia, anche prevedendo uno specifico piano di interventi che conduca a migliorare in maniera significativa, su tutto il territorio nazionale, la capacità delle strutture sanitarie di rispondere in modo adeguato all'emergenza, assicurando in tal modo la necessaria assistenza sanitaria. In particolare: rafforzare il Piano straordinario di assunzioni di personale medico; a partire dagli specializzandi degli ultimi due anni- e di personale infermieristico; verificare che sia avviato concretamente il lavoro delle Usca da tutte le Regioni per garantire l'assistenza a domicilio e decongestionare i servizi ed i reparti ospedalieri; assicurare che la recrudescenza della pandemia da Sars-Cov-2 non pregiudichi il diritto alle cure dei pazienti affetti da patologie diverse dal Covid-19, a partire da coloro che soffrono di malattie croniche o oncologiche, né l'effettuazione delle attività di prevenzione e screening". Ma anche "a verificare, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, in considerazione dei dati epidemiologici che evidenziano una significativa crescita dei contagi dell'infezione da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus, in linea con gli indirizzi che il Parlamento riterrà di formulare". (segue) (Rin)