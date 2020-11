Covid: ecco risoluzione maggioranza Senato su comunicazioni Conte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre l'esecutivo a tenuto "a valutare l’opportunità di adottare misure ulteriori, anche di carattere automatico, differenziandole sulla base della gravità territoriale della diffusione del virus, anche a livello provinciale e/o comunale, in relazione alla sostenibilità del relativo servizio sanitario e prevedendo altresì il contestuale ristoro economico per i soggetti che verranno direttamente e indirettamente penalizzati" a "garantire, nelle aree territoriali in cui la soglia dell’indice Rt non risulti fuori controllo, la didattica in presenza, almeno con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché la programmazione delle opportune misure concertative con gli enti territoriali, affinché la didattica in presenza possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile anche nella scuola secondaria di secondo grado, sussistendo le medesime condizioni che permettono l'apertura delle scuole nel primo ciclo di istruzione", a "rivedere il coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico, attualmente fissato in misura non superiore all'ottanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo un’ulteriore riduzione della percentuale al fine di garantire agli utenti la possibilità di mantenere il distanziamento necessario ad evitare la diffusione del contagio e, di conseguenza, il diritto a viaggiare in piena sicurezza. A tal fine va conferito, inoltre, massimo impulso all'affidamento dei servizi aggiuntivi, anche di aziende di trasporto privato, al trasporto pubblico locale e scolastico attraverso la completa attuazione delle previsioni di cui al decreto legge 'Agosto'". (segue) (Rin)