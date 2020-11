Egitto-Italia: cooperazione, firmati due accordi per progetto di assistenza tecnica e sviluppo Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano della Cooperazione internazionale, Rania al Mashat, e l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Giampaolo Cantini, hanno firmato due accordi nel quadro del programma di conversione del debito. Il primo prevede uno stanziamento da parte dell’Italia di 6 milioni di euro per finanziare un progetto di assistenza tecnica volto a completare la "città del cuoio" di Rubiki, 54 chilometri a est del Cairo. Il secondo accordo, del valore di circa 11 milioni di euro, è rivolto alle Pmi ed è volto a finanziare l’acquisto di attrezzature e il trasferimento di tecnologie. La città del cuoio, progetto co-finanziato dall'Italia attraverso il programma di conversione del debito, ha al suo interno concerie e fabbriche dove vengono lavorati diversi prodotti in pelle. Le unità produttive e i servizi di alimentazione si estendono su un'area di 511 acri (circa 206 ettari), mentre gli impianti per il trattamento industriale delle acque reflue si estendono su una superficie di 282 acri (114 ettari circa). Nella struttura saranno presenti anche una conceria di livello mondiale, un centro mondiale per le tecnologie della concia e della pelletteria su un'area di 6.000 metri quadrati.(cae)