Coronavirus: Usa, 231.227 morti su 9.247.036 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 231.227 morti su 9.247.036 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore si registrano oltre 80 mila nuovi casi, e quasi mille morti. Nuove polemiche tra la Casa Bianca e l’esperto di riferimento dell’amministrazione Trump per la gestione della crisi pandemica, Anthony Fauci, che in una intervista alla “Washington Post” è parso imputare al governo federale un atteggiamento inadeguato nei confronti dell’emergenza. I Repubblicani e la Casa Bianca non hanno gradito però l’intervista, ricordando a Fauci di aver rivendicato solo pochi giorni fa la propria terzietà politica. A livello globale si contano circa 1,2 milioni di morti su oltre 46,8 milioni di contagiati.(Nys)