Uruguay: sondaggio, economia in cima alle preoccupazioni dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior preoccupazione della popolazione in Uruguay è attualmente la situazione economica. E' quanto emerge da un sondaggio della società di consulting Opcion pubblicato oggi dal quotidiano "El Pais" che dà conto di quello che definisce come "un cambiamento straordinariamente repentino dell'umore sociale" dopo un decennio nel quale aveva predominato la preoccupazione per la questione sicurezza. Secondo Opcion attualmente il 44 per cento della popolazione indica la questione socio-economiche come la principale problematica che affronta il paese, e tra queste la disoccupazione come preoccupazione principale, seguita dalla povertà e dal salario. "Si osserva una chiara rottura della tendenza nel confronto con il mese di gennaio quando un 48 per cento della popolazione identificava la delinquenza come il problema principale del paese", si legge nel documento di analisi del sondaggio, dove si sottolinea che il cambiamento di umore coincide con lo scenario generale post pandemia del Covid-19. (segue) (Abu)