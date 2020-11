Terrorismo: da Al Qaeda nel Maghreb islamico minacce a Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) ha chiesto ai suoi seguaci di uccidere chiunque insulti il profeta Maometto e ha annunciato vendetta contro il presidente francese Emmanuel Macron, che ha difeso il diritto alla libertà di espressione. “Uccidere chi insulta il profeta è diritto di ciascun musulmano in grado di applicarlo”, ha scritto il gruppo in un comunicato ripreso dalla stampa francese. "Il boicottaggio è un dovere ma non basta", prosegue il comunicato di Aqmi che rivolgendosi a Macron minaccia: "Non dimenticheremo le tue azioni atroci". Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate da Macron dopo l’uccisione di Samuel Paty, il professore decapitato fuori Parigi per aver mostrato delle vignette su Maometto del settimanale satirico “Charlie Hebdo” in classe. Il capo dello stato francese ha affermato che la Francia, in nome della libertà di espressione, non rinuncerà alle caricature, scatenando un’ondata di critiche e appelli al boicottaggio nel mondo islamico. (Frp)