Covid: Marcucci (Pd), chiusura scuole infanzia e primaria sia ultima ratio

- Con questo Dpcm chiediamo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di essere "più rigoroso sulle scuole superiori e di prendere in considerazione la chiusura delle scuole primarie e dell'infanzia solo quando numeri non daranno alternativa", perché deve essere "l'ultima ratio" e il primo intervento di riapertura "se i numeri ce lo consentiranno". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, nel suo intervento in sede di dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. (Rin)