Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene in apertura della sessione pomeridiana al convegno promosso dalla Regione Lazio: "Verso una legge regionale sugli appalti - Disposizioni per la qualità del lavoro". L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 14:30)VARIE- Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti, Uil Lazio organizzano dibattito pubblico da remoto sulle aziende partecipate di Roma. Sono invitati Marcello De Vito, presidente M5s dell'Assemblea capitolina, Alessandro Onorato della lista Marchini, Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia, Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico, Giorgia Meloni, capogruppo della lista Con Giorgia, Maurizio Politi, capogruppo della Lega, Stefano Fassina di Sinistra per Roma, Svetlana Celli di Roma torna Roma e Davide Bordoni della Lega. (ore 10)- Presentazione del 16esimo rapporto annuale Federculture 2020 "Impresa cultura, dal tempo della cura a quello del rilancio". Interverranno: Remo Tagliacozzo, amministratore unico Zètema progetto cultura; Daniela Picconi, vice presidente Federculture e direttore operativo Palaexpo; Umberto Croppi, direttore Federculture; Andrea Cancellato, presidente Federculture; Dario Franceschini, ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Evento online, presentazione si terrà sulla piattaforma Zoom. (ore 11) (Rer)