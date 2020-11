Covid: Marcucci (Pd), pronti a Dpcm anche più restrittivo, ma appena numeri consentono si restituisca libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase dell'emergenza il governo e il Parlamento "hanno il dovere di tutelare la libertà e la salute pubblica nel miglior modo migliore possibile. Non è una partita facile". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, nel suo intervento in sede di dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Vista l'esigenza di "aggiornamenti costanti" siamo "pronti ad affrontare anche provvedimenti diversi" infatti "siamo anche pronti ad approvare un Dpcm anche più restrittivo. Certi che - ha concluso Marcucci - il governo sarà altrettanto celere nel restituire margini di libertà non appena i numeri della salute pubblica lo consentiranno". (Rin)