Usa: sondaggio Monmouth, Biden in vantaggio di 5 punti su Trump in Pennsylvania

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio di cinque punti sul presidente in carica Donald Trump in Pennsylvania, a poco meno di 24 ore dalle elezioni di domani, 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Università di Monmouth. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 50 per cento degli elettori contro il 45 per cento di Trump, un consenso basato in particolare sulle preferenze raccolte tra le donne, tra le comunità suburbane e tra i segmenti più istruiti della popolazione. La Pennsylvania è uno dei tre Stati dei Grandi Laghi in cui Trump si è assicurato la vittoria del suo Electoral College nel 2016. Secondo molti osservatori la Pennsylvania sarà il punto di svolta per decidere la presidenza nel 2020. Il sondaggio di Monmouth è stato condotto il 28 ottobre-1° novembre, rilevando 502 elettori registrati in Pennsylvania con un margine di errore di campionamento di più o meno 4,4 punti percentuali.(Nys)