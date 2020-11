Covid: Salvini, Conte alle Camere? Ha fatto suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso stupore per la "soddisfazione" legata al fatto che "Conte ha fatto il suo lavoro" ed è venuto alle Camere ad anticipare i contenuti del prossimo Dpcm. "I padri costituenti esultano per questa prova di educazione", ha detto Salvini in Senato nel suo intervento in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. (Rin)