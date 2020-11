Covid: Salvini, Regioni? Conte non si è degnato di dire niente a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è rivolto al governo e in Aula al Senato ha chiesto: "Cosa avete fatto questa estate per evitare questo scempio?". Salvini lo ha detto nel suo intervento in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Il leader del Carroccio ha quindi affermato di aver "chiamato alcuni governatori di Regione per non essere smentito" sulla "situazione vera adesso": "Nessuno sa niente perché lei non si è degnato di dire niente a nessuno", ha concluso Salvini rivolgendosi al premier. (Rin)