Argentina: desaparecidos, prende il via processo per crimini commessi nella provincia di Buenos Aires

- Ha preso il via oggi in Argentina il processo contro 18 membri della dittatura militare (1976-1983) accusati di sequestri, torture, omicidi, violenze sessuali, e sparizione di minori in tre centri di detenzione clandestini conosciuti come Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno, nella provincia di Buenos Aires. Alla sbarra nel processo portato avanti dal tribunale di La Plata, alcuni dei principali esponenti dell'apparato repressivo dello Stato durante quegli anni, come il capo della polizia, Miguel Etchecolatz, già condannato per molti di questi stessi delitti in altri processi sui crimini dittatura, e l'ex ministro degli Interni della provincia di Buenos Aires, Jaime Smart. Il processo unificato dei crimini relativi ai tre centri clandestini è iniziato il 27 ottobre scorso. Nella prima udienza, il pubblico ministero rappresentato dai procuratori Hernan Schapiro e Juan Martin Nogueira, sono state lette le richieste di rinvio a giudizio e sono state caratterizzate le modalità di funzionamento dei tre centri. (segue) (Abu)