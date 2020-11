Argentina: desaparecidos, prende il via processo per crimini commessi nella provincia di Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pozzo Banfield e nel pozzo Quilmes, due dei più grandi centri di detenzione clandestina operanti nella provincia di Buenos Aires, sono indagati i crimini subiti da 429 vittime e si prevede che saranno circa 400 i testimoni chiamati a dichiarare. In questi centri sono stati tenuti prigionieri e fatti scomparire anche un gruppo di studenti di La Plata rapiti nel settembre 1976, un evento noto come "La notte delle matite". Secondo le testimonianze delle vittime nel Pozzo di Banfield ha funzionato inoltre anche una "maternità clandestina", motivo per cui gli imputati vengono giudicati anche per il rapimento, la detenzione e l'occultamento di almeno sette minori detenuti illegalmente in quel luogo. Per quanto riguarda El Infierno, situato nel distretto di Avellaneda, vengono giudicati i crimini commessi ai danni di 62 persone illegalmente private della libertà e sottoposte a vari tormenti e umiliazioni, oltre all'omicidio di Luis Adolfo Jaramillo. (segue) (Abu)