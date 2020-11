Argentina: desaparecidos, prende il via processo per crimini commessi nella provincia di Buenos Aires (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etchecolatz è imputato per privazione illegale della libertà commessa da un pubblico ufficiale in abuso delle sue funzioni nel Pozzo di Banfield, in 116 casi, aggravata per essere stata condotta con violenza e minacce e per essere durata più di un mese, oltre che per l'applicazione di tortura a una persona politicamente perseguitata. Etchecolatz, si legge inoltre nei documenti della causa, "nella sua qualità di direttore della direzione generale delle indagini è stato accreditato di aver fatto parte di un apparato di potere organizzato che ha rapito, trattenuto e nascosto i seguenti bambini di età inferiore ai dieci anni: María José Lavalle Lemos e Martín Ogando Montesano, detenuti illegalmente" nel Pozzo Banfield, come dichiarato nella richiesta di processo. L'ex capo della polizia è inoltre accusato di abuso sessuale con accesso carnale a scapito di Nélida Ester Lastreto e Valeria del Mar Ramírez. (Abu)