Covid: Errani (Leu), condivisione è strada giusta per dare futuro a Paese (2)

- "Questa - ha aggiunto Errani - non è una responsabilità della maggioranza o dell'opposizione, del governo centrale o delle amministrazioni regionali e comunali. È una responsabilità della Repubblica. Questa crisi determina un rischio di frantumazione della nostra società, a diversi livelli, che è compito e interesse comune impedire, come è interesse comune di tutti offrire riparo al nerbo della struttura produttiva del Paese, ai professionisti, alle partite Iva, alle Pmi. Questo non è il momento di rimpallarsi responsabilità. È il momento - ha concluso - di lavorare insieme per dare un futuro a questo Paese". (Rin)