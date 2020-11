Austria: 7 morti e 4 feriti nella sparatoria a Vienna, uno degli autori sarebbe stato arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette morti e diversi feriti: è questo il nuovo bilancio fornito dal quotidiano “Kurier” in merito alla sparatoria avvenuta nei pressi di una sinagoga situata nel centro di Vienna. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno uno degli autori della sparatoria sarebbe stato arrestato. In precedenza i media austriaci hanno riferito che un altro degli autori si sarebbe fatto esplodere. Secondo quanto riportato la sparatoria sarebbe avvenuta a Schwedenplatz, nei pressi di Seitenstettengasse, proprio dove ha sede una sinagoga. Inizialmente è stato riferito che l’edificio religioso sarebbe stato sotto attacco terroristico, mentre il presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch, ha affermato che non vi sarebbero delle vittime fra i fedeli che frequentano il luogo di culto. (Geb)