Sanità: Marcucci (Pd), esiste strumento più vantaggioso di Mes? Pronti a considerarlo

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, ha detto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che "servono urgentemente risorse per la sanità. Se c’è uno strumento più vantaggioso del Mes, i senatori del Pd sono disposti a prenderlo in considerazione subito. Da oggi - ha concluso - mi auguro un Parlamento più coeso". Marcucci lo ha detto nel corso delle dichirazioni di voto in Senato sulle risoluzioni sulle comunicazioni del premier sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. (Rin)