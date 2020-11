Regno Unito: governo annuncia nuovi aiuti per i lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico, per voce del primo ministro Boris Johnson, ha annunciato che i lavoratori autonomi potranno richiedere fino all'80 per cento dei profitti precedentemente guadagnati mensilmente fino al momento dell'entrata in vigore delle nuove chiusure delle attività produttive, previste per giovedì 5 novembre. Gli autonomi infatti erano stati precedentemente esclusi dagli aiuti corrisposti dal governo ai lavoratori britannici per compensare le perdite dovute alla crisi economica indotta dalla pandemia. (Rel)