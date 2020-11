Argentina: commercio estero, cinese Sinograin incrementa 30 per cento acquisto di soia nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro, quello con Pechino si conferma un asse, non solo commerciale, sempre più importante per Buenos Aires. Il governo di Alberto Fernandez ha mandato più volte segnali di avvicinamento al gigante asiatico, ritenuto sponda efficace per fronteggiare la lunga crisi finanziaria e le costanti pressioni sulla valuta nazionale e sull'inflazione. L'ultima accelerazione nei rapporti bilaterali è arrivata a fine settembre, con una telefonata tra Fernandez e l'omologo cinese Xi Jinping, molto celebrata sui media argentini. Una conversazione di 40 minuti, la prima chiamata diretta dopo mesi di serrati contatti epistolari, nella quale si è passato in rassegna lo stato dell'Associazione strategica integrale, ma si sono gettate le basi per altri promettenti sviluppi. La prima e significativa novità sarebbe arrivata nei giorni successivi, quando la Banca centrale argentina (Bcra) ha annunciato l'imminente via libera all'acquisto della moneta cinese "yuan" per effettuare transazioni commerciali in Cina e per alcuni contratti di tipo future. Gli argentini non potranno acquistare fisicamente lo "yuan", non potranno aprire conti correnti nella divisa cinese e le operazioni saranno lecite solo per alcuni mesi, il tempo di chiudere la stagione della raccolta, e attendere il dollaro che gli esportatori (principalmente di soia) immetteranno nel sistema finanziario locale. Ma si tratta comunque di un'importante apertura all'export cinese e un segnale che le manovre per diminuire la domanda di dollari, causa della costante svalutazione del peso, potranno sempre più spingere Buenos Aires a oriente. (segue) (Abu)