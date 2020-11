Argentina: commercio estero, cinese Sinograin incrementa 30 per cento acquisto di soia nel 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti hanno anche ripreso in mano il dialogo strategico messo in sordina dall'ex presidente Mauricio Macri. Il Paese sudamericano, che paga lo scotto della pandemia anche con un aumento diffuso della povertà, ha sete di appoggio finanziario e tecnologico esterno. La Cina ha già da mesi rubato al Brasile il posto di principale socio strategico dell'Argentina, ma c'è ancora grande spazio per investimenti infrastrutturali, in tutti i campi: nell'agenda dei colloqui, riporta il quotidiano "Pagina 12", finiscono tra gli altri possibili partnership nella costruzione o sviluppo di centrali idroelettriche o nucleari, porti, impianti idrici, linee di trasmissione elettriche, ma anche treni, parchi eolici, idrovie e quanto serve a rendere sempre più redditizio il ricco giacimento di shale oil e shale gas di "Vaca Muerta". Cruciali in questo senso i negoziati per portare l'Argentina nella Belt and Road Iniziative (Nuova via della seta, Bri) il piano di sostegno allo sviluppo infrastrutturale attraverso cui Pechino punta a creare solidi rapporti industriali con i paesi che vi saranno coinvolti. Trattative che in America latina hanno coinvolto paesi come Uruguay, Panama, Cile e Perù, ma ancora nessuna delle economie regionali di "prima grandezza", Messico, Brasile e la stessa Argentina. (segue) (Abu)