Argentina: commercio estero, cinese Sinograin incrementa 30 per cento acquisto di soia nel 2021 (5)

- Stando ai numerosi segnali lanciati dai funzionari dei due governi nelle ultime settimane, l'ingresso dell'Argentina non è più un problema di "se", ma di "quando". A questo, riporta ancora la testata, si deve aggiungere il lavoro che Buenos Aires sta facendo per lavorare al fianco della Banca asiatica di investimenti e infrastruttura. Fernandez ha confermato l'intenzione di recarsi a Pechino entro la fine dell'anno, pandemia permettendo, con una robusta delegazione di industriali al seguito. Xi potrebbe ricambiare, entro fine 2021. Al tempo stesso, Xi ha chiesto a Fernandez di promuovere una maggiore integrazione del gigante asiatico all'interno del Mercosud (il Mercato comune del sud cui appartengono Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) e della Comunità degli stati latinoamericani e caraibici (Celac, organismo che riunisce tutte le Americhe eccezion fatta per Usa e Canada, oltre che per Cuba, uscita per decisione propria). (Abu)