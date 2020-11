Egitto-Germania: telefonata Al Sisi–Merkel, focus su crisi libica e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Nel corso del colloquio i due hanno discusso varie questioni relative alle relazioni bilaterali fra Egitto e Germania, oltre alle soluzioni più indicate per combattere estremismo e terrorismo, alla luce delle recenti tensioni divampate in alcuni paesi europei. Al riguardo, Merkel ha espresso l’interesse della parte europea a cooperare con l’Egitto e le sue antiche istituzioni religiose, “faro” dell’Islam “giusto e moderato” nel mondo. In tale contesto, Merkel ha elogiato gli sforzi “efficaci, obiettivi e saggi” del presidente Al Sisi nel proteggere la libertà religiosa e nel dare impulso alla coesistenza pacifica fra religioni e civiltà. “Valori religiosi elevati non hanno niente a che fare con terrore e atti estremisti”, ha detto Al Sisi, sottolineando l’importanza di conseguire un’azione congiunta a livello regionale e internazionale contro l’odio e l’estremismo. In particolare, Al Sisi ha insistito sulla necessità di collaborare con le varie istituzioni religiose allo scopo di diffondere i valori umanitari di pace, rafforzare le basi della tolleranza e coesistenza pacifica fra i popoli, sostituire al fanatismo e alla discordia dialogo e rispetto reciproco. (segue) (Cae)