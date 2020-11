Egitto-Germania: telefonata Al Sisi–Merkel, focus su crisi libica e relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano ha inoltre confermato la disponibilità del suo Paese a cooperare, per combattere l’odio a livello globale. Al riguardo i due hanno concordato sulla necessità di un dialogo multilaterale per conseguire questo obiettivo. Al Sisi e Merkel si sono inoltre confrontati sulla crisi libica. Il presidente dell’Egitto ha messo in evidenza la posizione strategica del suo Paese rispetto alla Libia, volta in particolare a dare impulso ai colloqui in corso a tutti i livelli, sulla base degli esiti del processo di Berlino e della dichiarazione del Cairo, oltre che a espellere tutti i “foreign fighters” e a far fallire le interferenze esterne illegali negli affari libici. Al Sisi ha poi confermato la necessità di stabilizzare il cessate il fuoco, così da impedire nuovi scontri prima delle prossime elezioni. Per parte sua Merkel, elogiando gli sforzi personali di Al Sisi, ha lodato il ruolo dell’Egitto, che mira dare impulso al processo politico in Libia. Merkel e Al Sisi hanno anche affrontato gli ultimi sviluppi relativi alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Merkel ha auspicato che i tre paesi coinvolti, Egitto, Etiopia e Sudan, raggiungano quanto prima una soluzione equa che soddisfi gli interessi di ciascuno. Al Sisi, da parte sua, ha affermato che l’Egitto continuerà a prestare “estrema” attenzione alla questione, per “difendere” gli interessi e le ricchezze del popolo egiziano grazie raggiungimento di un accordo vincolante, bilanciato e comprensivo sulle regole relative al riempimento e alle operazioni della Gerd. Al termine del colloquio, i due hanno discusso di come rafforzare al meglio la cooperazione bilaterale fra le autorità sanitarie nel quadro della lotta al Covid-19. (Cae)