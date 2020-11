Imprese: Alessandro Profumo nominato presidente dell'Italy-Japan Business Group (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo presidente Alessandro Profumo ha commentato: “da oltre tre decenni, l’Italy Japan Business Group è tra i principali attori dello sviluppo dei rapporti economici e industriali tra i due paesi e ha contribuito al dibattito internazionale, sostenendo fortemente l’Economic Partnership Agreement entrato in vigore nel 2019 tra il Giappone e l’Unione Europa. Nel corso del mio mandato – ha spiegato Profumo – mi impegnerò a rafforzare e ampliare le attività di questo gruppo, con l'obiettivo di sostenere e ulteriormente rafforzare le reciproche relazioni economiche. In qualità di co-presidente dell'Ijbg è infatti mia intenzione promuovere occasioni di incontro e confronto, condividere e replicare esperienze positive, creando sinergie nei settori già oggetto di collaborazione e favorendo nuove opportunità”. (segue) (Com)