Imprese: Alessandro Profumo nominato presidente dell'Italy-Japan Business Group (3)

- L’Italy-Japan Business Group è un organismo associativo creato nel 1989 dalle comunità imprenditoriali italiana e giapponese, con il patrocinio dei rispettivi ministeri dello Sviluppo economico (MiSE e Meti), per promuovere una maggiore cooperazione industriale tra i due Paesi e favorire un dialogo permanente tra le due comunità di affari, con il supporto delle rispettive Istituzioni. Riunitosi in sessione plenaria per la prima volta a Tokyo il 24 ottobre 1989 l’Ijbg, ha assunto nel corso degli anni, grazie anche alle energie che molte personalità italiane e giapponesi vi hanno profuso, il ruolo di uno dei principali fori di confronto tra Italia e Giappone. Tra i presidenti italiani si ricordano Umberto Agnelli, Sergio Pininfarina, Giorgio Zappa e Mauro Moretti. A Profumo passa il testimone l’Ambasciatore Umberto Vattani, attuale vice presidente, che per un anno ha svolto le funzioni di acting co-Chairman italiano. Per la parte italiana, i soci fondatori sono l’Agenzia Ice, Confindustria e la Fondazione Italia Giappone. L’Agenzia Ice, oltre a proporre al ministro dello Sviluppo economico la nomina del presidente dell’organo nazionale, esprime anche il segretario generale. Tra i soci italiani vi sono istituzioni e imprese che rappresentano le eccellenze del Made in Italy. Ogni anno l’Ijbg organizza la propria assemblea generale alternativamente in Italia ed in Giappone, a cui partecipano i soci dei due Paesi e molteplici aziende interessate. (Com)