Covid: Pirro (M5s), tutela salute indispensabile, poi ripenseremo Titolo V

La capogruppo del Movimento cinque stelle Elisa Pirro in commissione Igiene e Sanità del Senato ha rilanciato le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel suo intervento in Aula ha detto: "Non ci può essere dilemma tra protezione della salute ed economia. E in questo senso lasciano a dir poco perplessi le dichiarazioni del governatore della Liguria Toti che ha definito gli anziani 'non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese' fuorché poi tentare di rettificare questa pessima frase o quelle pronunciate alla Camera qualche ora fa da Claudio Borghi che si è addirittura spinto a dire che il lavoro viene prima della salute. Forse non è chiaro - ha aggiunto - che senza salute non può esserci ripresa economica e che tanto più saremo in grado di piegare la curva dei contagi tanto più potremo allentare le restrizioni". "Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere - ha ricordato - per salvaguardare la salute di tutti ma anche l'economia. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per restare davvero accanto a chi è più in difficoltà anche con il reddito di emergenza. Ma guai a cavalcare le paure dei cittadini, guai ad alimentarle. Vanno ascoltate e bisogna rispondere, ma bisogna rispondere con i fatti non con le polemiche, non con la propaganda".