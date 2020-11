Covid: Pirro (M5s), tutela salute indispensabile, poi ripenseremo Titolo V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Pirro ha concluso, "intervenire adesso in modo chirurgico non è solo funzionale ad evitare quel lockdown nazionale che la nostra economia non può permettersi, ma serve a decongestionare le Regioni in difficoltà, a dare ossigeno ai loro sistemi sanitari, ai loro ospedali. Anche perché sappiamo che non tutte le Regioni sono riuscite a portare a termine quanto il governo aveva previsto in termini di Usca e posti letto in terapia intensiva. Arrivano segnalazioni da parte dei cittadini che si ritrovano da soli a dover gestire il virus, che non vengono contattati dalle Asl. Tireremo le somme della reazione dei governi regionali più avanti, degli errori commessi, delle leggerezze e delle mancanze" così come andrà ripensata "quella riforma del Titolo V che ha mostrato tutti i suoi limiti. Il Movimento cinque stelle lo dice da anni e qui in Senato abbiamo un disegno di legge della nostra Paola Taverna proprio su questo. Sarà quindi necessario aprire una riflessione per tornare ad avere un servizio sanitario nazionale univoco, dalle Alpi alla Sicilia, in cui ad ogni cittadino venga garantito il sistema migliore di cure". (Rin)