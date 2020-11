Egitto-Francia: telefonata Al Sisi-Macron, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dall’omologo francese, Emmanuel Macron. Lo riferiscono i media locali, citando una nota della presidenza. Le parti hanno affrontato una serie di temi di interesse condiviso: rapporti bilaterali, questioni regionali e internazionali. Il colloquio si inserisce “nel quadro delle regolari consultazioni per coordinare le posizioni, in particolare per quanto riguarda la soluzione alla crisi in Libia, alla luce delle cosiddette ‘linee rosse’ e dell’attuazione del cessate il fuoco”. Al Sisi e Macron hanno affrontato anche il tema della comune posizione sulle questioni del terrorismo, dell’estremismo, dei paesi e delle entità sponsor e delle modalità per sconfiggere questi fenomeni. Il presidente egiziano ha sottolineato la necessità di distinguere tra “l’Islam come religione per i suoi valori supremi che incitano alla diffusione della pace, della tolleranza e dell’abbandono della violenza, da una parte, e gli attacchi terroristici che vengono perpetrati da coloro che si dichiarano musulmani”. Inoltre, Al Sisi ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulla diffusione dei valori di convivenza tra le persone di diverso credo religioso, sollecitando la comprensione e il rispetto reciproco, senza coinvolgere i simboli religiosi. A tal proposito, il capo dello Stato egiziano ha confermato che il suo Paese è determinato a portare avanti il suo ruolo in questo senso, in modo da impedire il successo dei gruppi terroristici e dei loro Stati sponsor nel raggiungimento dei loro obiettivi, distorcendo l'Islam e commerciandolo. (Cae)