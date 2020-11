Italia-India: colloquio tra Di Maio e ministro del Commercio Goyal, focus su rapporti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio in video-teleconferenza con il ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal. I ministri, riferisce una nota della Farnesina, hanno fatto il punto sulle relazioni bilaterali, in vista del summit virtuale tra il presidente del Consiglio Conte ed il primo ministro Modi previsto per il 6 novembre prossimo, e si sono soffermati sui rapporti economici tra i due Paesi che, prima della pandemia, avevano toccato valori record nel 2019 sia per quanto riguarda l’interscambio commerciale che gli investimenti diretti. In particolare, prosegue la nota, i due ministri hanno passato in rassegna la situazione degli investimenti italiani e l’ingresso in India, negli ultimi anni, di nuovi operatori in settori di grande potenziale quali quelli delle energie rinnovabili e del gas. I ministri hanno anche avuto uno scambio di vedute sugli strumenti per rilanciare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Il ministro Di Maio ha quindi espresso l’intenzione di convocare nella prima metà del 2021 la nuova sessione della Commissione economica mista, principale foro istituzionale per la cooperazione economica bilaterale. (segue) (Com)