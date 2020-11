Italia-India: colloquio tra Di Maio e ministro del Commercio Goyal, focus su rapporti economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ha poi condiviso con il ministro Goyal le priorità italiane per la presidenza del G20, che l’Italia assumerà il 1 dicembre 2020 e che passerà successivamente all’India nel 2021. La promozione della salute come bene pubblico globale che sarà centrale nell’agenda della presidenza italiana del G20 specie con riguardo all’impegno multilaterale nel contrasto alla pandemia. Allo stesso tempo il ministro ha auspicato che il G20 possa fornire un contributo decisivo per porre le basi di una ripresa economica globale ed equilibrata, inclusiva e sostenibile. In questa prospettiva, i due ministri hanno concordato sull’importanza di continuare ad ispirare l’azione internazionale ai contenuti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell’Accordo di Parigi (COP 21). (Com)