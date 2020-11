Ue: Sassoli, Parlamento unito per risposta rapida ad ambiziosa su Piano per la ripresa e bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo è unito per dare una "risposta rapida e ambiziosa" a favore di tutti i cittadini europei. Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo l'incontro di oggi in videoconferenza con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e la presidente della Commissione europea, Ursulta von der Leyen, sul Quadro finanziario pluriennale. "A lavoro con la presidente von der Leyen e con la cancelliera Merkel per rilanciare il corso sui negoziati sul Next Generation Eu e il bilancio europeo", scrive Sassoli su Twitter. "È una settimana importante: il Parlamento europeo è unito per arrivare ad una risposta rapida e ambiziosa a vantaggio di tutti i cittadini europei", aggiunge. (Beb)