Kuwait: governo autorizza Kuwait Transparency Society a supervisionare elezioni parlamento

- Il governo del Kuwait ha autorizzato la Kuwait Transparency Society, affiliata all’organizzazione non governativa Transparency International, a supervisionare le prossime elezioni parlamentari, che avranno luogo nell’emirato il 5 dicembre. Lo riferisce oggi il quotidiano “Kuwait Times”. Secondo quanto dichiarato dal vice primo ministro, ministro dell’Interno e ministro di Stato per gli Affari di governo, Anas al Saleh, la mossa giunge “in linea con le nuove circostanze vigenti nella società kuwaitiana (…) e con l’aspirazione a maggiore democrazia, trasparenza e pari opportunità fra i candidati”. Scopo dell’iniziativa, ha proseguito Al Saleh, è “fornire ulteriore trasparenza e integrità, che dovrebbero essere presenti nelle procedure elettorali”. La decisione del governo è giunta dopo la formazione della suprema Commissione nazionale per le elezioni, incaricata di supervisionare le procedure di voto. Nelle elezioni di dicembre i kuwaitiani saranno chiamati a scegliere i 50 membri eletti dell’Assemblea nazionale, il parlamento monocamerale dell’emirato. (Res)