- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEPresentazione del progetto "EccoMi!" promosso da Fondazione Amplifon e Cisco in collaborazione con il Comune di Milano e Uneba Lombardia. Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Gabriele Rabaiotti, Assessore Politiche Sociali e abitative, Maria Cristina Ferradini, General Manager Fondazione Amplifon, Agostino Santoni, Ad di Cisco Italia, Luca Degani, Presidente Uneba LombardiaPer partecipare all'evento streaming: https://acecloud.webex.com/acecloud/onstage/g.php?MTID=e0b42cc69497e0bcab11ab51385b05aa7 (ore 11)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle ore 10 alle ore 19)VARIECiclo di incontri "Riciclo e Circular Economy: passi chiave per un futuro sostenibile".Per iscriversi al workshop occorre compilare il form online all'indirizzo: https://forms.gle/Gzdpu7ow516qsTKaA (dalle ore 14 alle ore 16)(Rem)