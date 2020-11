Proietti: funerali in forma pubblica con ingressi contingentati, si pensa a chiesa Artisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbero svolgersi nelle chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo, i funerali di Gigi Proietti, scomparso questa mattina in una clinica romana. I dettagli sono ancora in via di definizione in attesa delle restrizione previste dal prossimo Dpcm che dovrebbe arrivare mercoledì ma potrebbero essere celebrati in forma pubblica, con ingressi contingentati. La sindaca di Roma Virginia Raggi, intanto, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno delle esequie mentre sulla facciata del Campidoglio, da questa sera, è stata proiettata una gigantografia dell'attore. (Rer)