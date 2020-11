© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani è stato convocato un incontro in Regione con il segretario regionale dell'Anaao-Assomed Lazio, Guido Coen Tirelli per affrontare le tematiche sollevate dal sindacato dei medici. In questo momento il compito prioritario è la tutela dei malati e di tutti gli operatori sanitari nel contrasto alla pandemia". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)