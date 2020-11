Scuola: sindaco Sala, fino alle medie i ragazzi devono andarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lezioni in presenza almeno fino alle medie. Lo chiede il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto questo pomeriggio in Consiglio comunale. "Sulle scuole non sono mai stato ambiguo: se io ho detto che una via poteva essere l'alternanza era per rispondere alla proposta della Regione di didattica al cento per cento a distanza, ma mi riferivo alle superiori. La mia posizione è precisa: credo che fino alle medie i ragazzi debbano andare a scuola. Alle medie sono bambini che normalmente non usano i mezzi, che si mettono la mascherina e che tornano a casa. Quindi se il governo deciderà in maniera diversa, ok, però la mia posizione a tutti i livelli è che fino alle medie inferiori debbano andare a scuola", ha detto il sindaco. "Sulle superiori - ha aggiunto Sala - prendo atto che siamo al cento per cento in Dad, non mi piace, però al di là di tutto si tratta di prenderne atto, dialetticamente discuterne, ma poi di accettare le cose".(Rem)