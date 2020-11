Sanità: sindacati, carenze organico e personale in sofferenza, subito assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 6.500 pensionamenti in due anni e mille operatori sanitari positivi al Covid, oltre alle carenze di organico prodotte in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere nell'ultimo decennio, senza un piano straordinario di assunzioni la sanità del Lazio rischia di fermarsi. E il pericolo è che questo avvenga proprio nel momento di maggior bisogno". Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, in una nota tracciano il profilo di una "enorme preoccupazione" scaturita dai dati rilevati dalle stesse organizzazioni sindacali attraverso un censimento svolto in tutte le strutture della regione, "vista la mancanza di trasparenza nelle comunicazioni aziendali", e scrivono alla Regione Lazio chiedendo un "incontro urgentissimo, da tenersi entro la settimana, anche per ridefinire le scelte relative allo spostamento delle attività specialistiche non Covid". (segue) (Com)