Sanità: sindacati, carenze organico e personale in sofferenza, subito assunzioni (2)

"Ribadiamo che le assunzioni fatte in questo ultimo anno hanno in parte consentito la stabilizzazione di personale che già operava a tempo determinato e in parte colmato il gap delle cessazioni, ma sono drammaticamente insufficienti a garantire adeguati percorsi di salute, soprattutto nel mezzo di una nuova emergenza pandemica", scrivono i segretari di categoria di Cgil Cisl e Uil. "Soprattutto se si considera che i buchi di organico non riguardano soltanto gli infermieri, ma tutto il personale delle professioni sanitarie, come i tecnici di laboratorio, di radiologia, della prevenzione, le ostetriche e la riabilitazione. Così come restano gravissime le carenze di operatori tecnici, a partire dagli autisti, e di operatori socio-sanitari (Oss), figura pressoché assente all'interno delle dotazioni organiche delle aziende: basti pensare che nella sola azienda Policlinico Umberto I ne mancano all'appello circa 400".