Sanità: sindacati, carenze organico e personale in sofferenza, subito assunzioni (3)

- "Senza poi considerare che il personale in servizio sconta una situazione di profondo disagio", proseguono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Nel pubblico, per il mancato adeguamento delle prestazioni aggiuntive e il mancato rinnovo del contratto di lavoro, scaduto a dicembre 2018. Nel privato, attendiamo l'intervento promesso dall'assessore sulle molte strutture accreditate che disdettano l'applicazione del nuovo ccnl, passando a "contratti pirata" che non garantiscono il giusto salario e le giuste tutele ai lavoratori". "E poi c'è la questione del depauperamento del sistema pubblico a favore dei profitti privati", rincarano i sindacalisti. "Per far fronte all'incremento di ricoveri e di terapie intensive Covid, chiediamo di non dirottare le attività ordinarie e di elezione, come i ricoveri programmati e gli interventi non urgenti, dalla cardiologia alla neurochirurgia, sul sistema privato. Altrimenti c'è il rischio evidente che, attraverso il pretesto dell'emergenza, l'esternalizzazione di queste attività indebolisca il perimetro pubblico e si ricorra a convenzioni a tutto vantaggio del privato, senza condivisione, senza regole certe e senza una regia centrale". "Per questo chiediamo alla Regione Lazio di convocarci immediatamente", concludono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Per far funzionare al meglio in sistema sanitario servono assunzioni e scelte condivise, noi non siamo disponibili a lasciare soli i lavoratori". (Com)