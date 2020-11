Trasporti: sindaco Sala, coinvolgere privati per integrare nostro servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica soluzione per potenziare il trasporto pubblico locale, secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è coinvolgere i privati. "Ad oggi non c'è la possibilità di aggiungere dei mezzi, ovviamente sulla metropolitana, ma anche sui mezzi di superficie. L'ho verificato questo weekend con Giana (Arrigo, direttore generale Atm, ndr): tutti quelli che si potevano mettere in servizio, sono in servizio", ha spiegato Sala, avvertendo che "se, come potrebbe essere, si portasse il limite al cinquanta per cento, è chiaro che il rischio è che non tutti potranno salire, ma non c'è molto da inventare. L'unica possibilità - e lo dicevo a Fontana durante il weekend - è che si trovi una formula per coinvolgere i privati". La soluzione è che "si mettano a servizio mezzi privati e noi li si integri nel nostro servizio", ha spiegato Sala, precisando però che "non è semplice, perché c'è oggettivamente una riorganizzazione importante da fare, ma è l'ultima via". Una proposta che non dispiace al presidente della Regione Lombardia, che pretende però un aiuto del governo per metterla in atto. "Fontana mi ha risposto: 'Sì, ma abbiamo bisogno di fondi del governo'". (Rem)