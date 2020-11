Covid: Ferrara (M5s Roma), Regione Lazio accolga proposta Raggi su pazienti in hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di accogliere negli hotel in modo stabile, strutturato e costante pazienti asintomatici, paucisintomatici e le persone in quarantena deve essere subito adottata dalla giunta regionale del Lazio. Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara. "E’ passato un altro giorno e Nicola Zingaretti non ha risposto a Virginia Raggi - spiega Ferrara -. I contagi continuano ad aumentare ogni ora così come le attività produttive sono sempre più al collasso, ma soprattutto sono insufficienti le misure di contenimento decise dalla Regione Lazio. Cosa dobbiamo fare portare i malati negli uffici della Regione? Il presidente si vuole svegliare? La proposta di accogliere negli hotel in modo stabile, strutturato e costante pazienti asintomatici, paucisintomatici e le persone in quarantena deve essere subito adottata dalla Giunta regionale. Gli ospedali pubblici sono al collasso, con malati Covid ormai disseminati in tutti i reparti medici e chirurgici, ma sembra che le buone idee non abbiano successo in Regione. Dobbiamo riscontrare una indecente immobilità che penalizza tutti ma soprattutto non risolve il problema sanitario. I medici e gli operatori sanitari del Lazio, in particolare gli operatori dei pronto soccorso, sono allo stremo, e non sono più in grado di rispondere sulla loro pelle all'incapacità gestionale ed organizzativa della Regione Lazio. Zingaretti si dovrebbe svegliare dal letargo perché in questo modo possiamo decongestionare gli ospedali e soprattutto far sì che possano continuare a prendere pazienti più gravi con altre patologie. E’ l’unico modo - conclude Ferrara - per abbattere realmente i contagi che avvengono in ambito domestico e familiare". (Rer)