Venezuela: restrizioni ai voli prolungate fino al 2 dicembre (2)

- Sono 801 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Venezuela, tre dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha detto Delcy Rodríguez, vicepresidente del governo di Nicolas Maduro, segnalando che il totale dei contagi è salito a quota 92.325, 312 in più rispetto al giorno precedente. Del totale dei contagiati, 4.368 sono ancora attivi. Il maggior numero di nuovi infetti e stato riportato nello stato di Carabobo, 60. Il governo del presidente Nicolas Maduro parla di un progressivo livellamento della parabola dei contagi, rivendicando i numeri bassi rispetto a quelli registrati in altri paesi, ma invitando comunque a "non abbassare la guardia". L'Accademia nazionale delle Scienze parla da parte sua di una sottostima del fenomeno, complice un basso numero di test, e di una crescita costante di contagi, fino a 14mila nuovi infetti al giorno, nei prossimi tre mesi. I dati diffusi dal governo venezuelano sono contestati da diverse organizzazioni non governative. Tra queste l'organizzazione Human rights Watch (Hrw), secondo cui le autorità venezuelane reprimono medici e giornalisti che diffondono informazioni reali sulla pandemia. (segue) (Vec)