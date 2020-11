Venezuela: restrizioni ai voli prolungate fino al 2 dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, Caracas rivendica progressi sul fronte del contrasto al virus. Maduro ha annunciato la scoperta di una molecola, estratta da una pianta medicinale, in grado di annullare gli effetti della Covid-19. "Posso ufficialmente dire che questa molecola, applicata in passato per l'epatite C, virus del papilloma umano, è stata provata per la Covid-19. Sono state fatte tutte le ricerche", ha detto Maduro parlando di studi durati sei mesi che hanno "dato come risultato l'azzeramento al 100 per cento del virus Covid-19". "Voglio dire che il Venezuela ha ottenuto una medicina che annulla al cento per cento il coronavirus", ha sottolineato il capo dello stato in un discorso trasmesso da "Vtv", rilanciando il lavoro fatto dall'Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (Ivic) sulla molecola TR10. (segue) (Vec)