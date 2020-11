Venezuela: restrizioni ai voli prolungate fino al 2 dicembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maduro ha assicurato che il Venezuela avvierà il processo per seguire i protocolli utili al riconoscimento della molecola dal'Organizzazione mondiale della Sanità. La ministro della Scienza e tecnologia, Gabriela Jimenez, ha segnalato che la ricerca è partita sei mesi segue l'iniziativa lanciata dal governatore dello stato di Carabobo, Rafael Lacava, che aveva promosso l'uso della pianta medicinale. Secondo quanto riferito dalla ministro, per arrivare alla definizione del prodotto, il nuovo coronavirus sarebbe stato esposto a diverse concentrazioni della Tr10, e si sarebbe quindi ripetuto il processo con cellule sane. Nei prossimi giorni, assicura il governo, la ricerca verrà trasmessa all'Oms per una sua valutazione. In caso di risposta positiva, si procederà a una produzione "massiccia" della molecola. (segue) (Vec)