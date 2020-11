Germania: Covid, Merkel insiste su rispetto norme anticontagio e "rassicura" sul Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo giorno di serrata parziale in vigore da oggi in Germania fino alla fine di novembre per contenere la diffusione del coronavirus, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha insisto sulla necessità di rispettare le regole anticontagio. In conferenza stampa a Berlino, Merkel ha dichiarato: “Se questo grande sforzo congiunto porterà qualcosa nel mese di novembre dipende non soltanto dalle regole, ma soprattutto dal fatto che queste regole vengano rispettate”. Secondo la cancelliera: “Ciascuno può rendere questo novembre il nostro successo comune, un punto di svolta verso la tracciabilità della pandemia”. Con riguardo agli sviluppi futuri, Merkel ha sottolineato: “Se saremo tutti molto sensibili a novembre, potremo concederci più libertà a Natale”. La cancelliera ha proseguito: “Non credo che ci saranno grandi e sontuose feste di Capodanno, sarà un Natale nelle condizioni del coronavirus, ma non deve essere un Natale in solitudine”. Per Merkel, la pandemia di Sars-Cov2 è un “disastro naturale” e rappresenta per la Germania “la prova più grande” dalla fine della seconda guerra mondiale. (segue) (Geb)