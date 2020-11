Germania: Covid, Merkel insiste su rispetto norme anticontagio e "rassicura" sul Natale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel ha ribadito il sostegno del governo federale alle imprese colpite in maniera più grave dal blocco di novembre, come la ristorazione, a cui verranno forniti rapidamente aiuti. Tali aziende “non verranno lasciate sole con la perdita di fatturato” e riceveranno aiuti di emergenza per dieci miliardi di euro. Il sostegno dello Stato sarà diretto anche alla cultura. Merkel ha, inoltre, reso noto che l'efficacia del “lockdown light” verrà valutata durante un incontro che avrà il 16 novembre prossimo con i primi ministri dei Laender. Se allora risulterà che gli ultimi provvedimenti non sono stati sufficienti a ridurre i contagi, il governo federale potrebbe attuare ulteriori restrizioni. In ogni caso, ha continuato Merkel, “sul piano politico, faremo di tutto affinché il blocco sia limitato a novembre”. A ogni modo, “da dicembre in avanti, niente sarà più come prima della pandemia”. Le norme di igiene continueranno, dunque, a essere applicate. (segue) (Geb)