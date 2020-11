Germania: Covid, Merkel insiste su rispetto norme anticontagio e "rassicura" sul Natale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fattore decisivo sarà l'incidenza settimanale del coronavirus, ossia il numero di nuove infezioni su 100 mila abitanti in sette giorni. Il valore è attualmente pari a 127,8. “Dobbiamo tornare al di sotto di 50”, ha dichiarato Merkel. Si tratta della soglia critica in base alla quale in Germania un'area viene dichiarata a rischio Sars-Cov2. Solo in questo modo, ha sottolineato la cancelliera, le autorità sanitarie saranno in grado di tracciare in modo completo le catene di contagio, così da poterle rompere. Merkel ha poi difeso la decisione di non fermare le funzioni religiose: “Se lasciamo aperti asili e scuole, allora, secondo il parere di tutti i giuristi costituzionali, l'esercizio della libertà religiosa è imperativo”. Soltanto se, come durante il primo blocco attuato in Germania nella scorsa primavere, verranno chiusi anche gli istituti scolastici, si potrà pensare di sospendere le cerimonie religiose. Molti, ha affermato Merkel, hanno reagito alle restrizioni, con comprensione. Tuttavia, si registrano anche “dubbi, scetticismo, rifiuto”. Merkel ha dichiarato di capire la delusione diffusa a causa della prosecuzione della pandemia. Allo stesso tempo, la cancelliera ha avvertito che “la luce alla fine del tunnel è ancora abbastanza lontana”. (Geb)