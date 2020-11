© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brahim Aissaoui, tunisino 21enne autore dell'attentato di Nizza dove hanno perso la vita tre persone, è positivo al coronavirus. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Figaro". Di conseguenza, i pompieri che inizialmente l'hanno soccorso per curargli le ferite da arma da fuoco ricevute durante lo scontro con la polizia sono stati considerati "casi contatto" e per questo devono isolarsi. (Frp)