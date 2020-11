Covid: Zanda (Pd) a opposizioni, far fallire governo è atto senza sbocchi, ruota gira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito democratico, Luigi Zanda, ha ringraziato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "di essere venuto in Senato prima del prossimo Dpcm" e di "aver accettato il voto dell'Aula". Si tratta di un gesto, ha aggiunto Zanda nella discussione generale sulle comunicazioni del premier sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, che "è il segno che nelle massime istituzioni è viva la divisione dei poteri". "Voterò convintamente a favore del governo come ho fatto da agosto scorso", ha spiegato il senatore Pd. Quanto alle prossime nuove misure anti Covid si tratta di "interventi dolorosi, ma non rinviabili. Il voto di oggi non solo ha un valore politico, il nostro voto e la posizione che assumeranno le opposizioni daranno la misura della sensibilità istituzionale e del senso civico", ha detto ancora Zanda. "L'opposizione che contrasta il governo ha sempre una funzione positiva, ma nelle condizioni estreme in cui si trova l'Italia" cercare di "ritardare e far fallire l'azione del governo contro il Covid" è un "atto senza sbocchi. La ruota della politica gira", ha ammonito Zanda. (Rin)